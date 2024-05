Il nuovissimo Samsung Galaxy Book4 360 è SCONTATO di -590€!!

È arrivata la follia del giorno da parte di Amazon! Il nuovissimo Samsung Galaxy Book4 360 (trasformabile che da laptop diventa tablet) è un dispositivo potentissimo che monta un processore Intel Core i7 di ultima generazione e tanto altro. Ma la vera novità è il suo prezzo scontato. Mentre il costo di listino raggiunge i 1.699,00€, in questo momento lo potrai portare a casa per soli 1109,00€. Questo perché, oltre allo sconto del -6%, risparmierai altri 400€ in fase d’acquisto grazie all’iniziativa Samsung!

Tutte le caratteristiche del Samsung Galaxy Book4 360

Il Samsung Galaxy Book4 360 è un laptop convertibile da 15,6 pollici alimentato da un processore Intel Core i7 di ultima generazione che garantisce un’elaborazione rapida e fluida, anche con le attività più impegnative. Con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, tutte le tue operazioni saranno fluidissime, sempre!

Sul frontale troviamo un display Super AMOLED da 15,6 pollici con una risoluzione Full HD. Dotato di tecnologia touchscreen e supporto per S Pen, ti consente di esprimere la tua creatività e interagire col PC nel modo in cui preferisci. Inoltre, le emissioni di luce blu ridotte proteggono i tuoi occhi durante lunghi periodi di utilizzo.

La versatilità è garantita dal design convertibile a 360° che consente di utilizzarlo in modalità laptop o tablet, a seconda delle tue esigenze.

Parlando di periferiche, la tastiera retroilluminata assicura una facile digitazione anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il lettore di impronte digitali garantisce un accesso rapido e sicuro. Non manca neanche il grandissimo touchpad super-responsivo.

Per quanto riguarda la connettività, il Samsung Galaxy Book4 360 offre una vasta gamma di porte, inclusi due Thunderbolt 4, HDMI, USB 3.2 Tipo-A, microSD e jack da 3,5 mm.

Rendi il tuo lavoro al PC un piacere con Samsung Galaxy Book4 360 a un prezzo clamoroso: solo 1109,00€. Si tratta di un ribasso folle se pensiamo che il prezzo originale si attesta sui 1.699,00€.