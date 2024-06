Il nuovissimo Apple iPad Air (M2) già al MINIMO STORICO su Amazon!

Annunciato pochissimi giorni fa, il nuovo Apple iPad Air (M2) gode già di uno sconto che te lo farà pagare 60,00€ in meno su Amazon. Mentre di listino costa 719,00€, lo potrai portare a casa per soli 659,00€. Scopriamo, ora, tutti i dettagli e le sue caratteristiche!

Tutte le caratteristiche di Apple iPad Air (M2)

È arrivato, finalmente, un iPad Air che monta il potente chip M2, progettato per gestire con facilità anche le operazioni più complesse, dal multitasking all’editing di video in 4K. Il tutto proiettato su un display Liquid Retina da 11 pollici: una vera e propria meraviglia tecnologica, con True Tone per un’esperienza visiva più naturale, un’ampia gamma cromatica P3 per colori al top.

Ovviamente, non mancano la tecnologia Wi-Fi 6E, che migliora le prestazioni in download e in upload, non ché la connessione a internet, oltre che il Touch ID che assicura uno sblocco del dispositivo immediato e sicuro.

Le fotocamere evolute sono un altro punto di forza dell’iPad Air (M2) con quella interna caratterizzata da ultra grandangolo e l’inquadratura automatica, garantendo videochiamate e selfie di alta qualità. Inoltre, vi è anche una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone che consente di scattare foto e girare video 4K splendidi. Completano l’esperienza i due microfoni e altoparlanti stereo!

Una delle novità più gradite è sicuramente l implementazione del connettore USB-C per collegare monitor esterni, unità flash e altri accessori!

Non perdere l’incredibile occasione di portare a casa il nuovissimo Apple iPad Air (M2) al prezzo già scontato di soli 659,00€, anziché i classici 719,00€!