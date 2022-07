Il notebook dei sogni, bello come non mai e sotto i 300€ ma PER POCO

Un’offerta lampo da non perdere di vista se volevi acquistare un notebook senza spendere un accidenti. Con questa promozione andata online su Amazon, credimi hai la tua occasione a portata di mano. Sto parlando del Chuwi LarkBook X e ora ti spiego cosa ti offre.

Prima di tutto mi sembra giusto che si tratta di una promozione limitata nel tempo così come nelle scorte quindi non perdere tempo. Le scorte stanno già andando a ruba. Collegati ora e completa l’acquisto con soli 288€. Sappi che risparmi ben 170 euro sul prezzo di listino.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Chuwi LarkBook X, il notebook su cui non dormire

Utilizzo quotidiano e da ufficio? Questo notebook è ciò che fa al caso tuo. Per navigare online, consultare l’email e tante altri piccoli utilizzi questo prodotto è più che perfetto. Non ti preoccupare, non devi spendere tanti soldi perché in fin dei conti non ti sono richieste delle specifiche importanti.

Ma venendo al dunque, questo prodotto è bello quanto funzionale. Display ampio da 14 pollici con bordi al limite dell’inesistente per regalarti una visione più che ampia. Praticamente se vuoi utilizzarlo per vedere anche film e streaming è eccezionale.

256 GB di memoria su SSD così è anche veloce e scattante e Windows 10 come sistema operativo per non incontrare incidenti di percorso. Che dirti, uno spettacolo sotto tutti i punti di vista quindi non pensare di starti accontentando perché non è proprio il caso.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa subito il tuo Chuwi LarkBook x a casa con appena 288€. Approfitta dell’offerta lampo su Amazon ora, senza attendere perché le scorte sono in esaurimento. Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.