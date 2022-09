Il mouse WOW da portare in ufficio: wireless, TRUST, ambidetro (9€)

Un mouse che sa il fatto suo: piccolo, leggero e impossibile da non portare dietro. Lo infili in borsa così come nello zaino e lo utilizzi tutte le volte che ne hai bisogno. Questo prodottino di TRUST non può che soddisfarti.

Se sei solito utilizzare il trackpad del laptop e vuoi una maggiore libertà o, ancora, vuoi eliminare fili e filetti dalla tua scrivania: questo è l’oggetto da acquistare. Con lo sconto su Amazon, ti colleghi ora e lo fai tuo con soli 9,90€. Non è un affare?

Le spedizioni non sono un problema, con Prime sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Mouse wireless TRUST: semplicissimo così come comodo

Questo mouse wireless di TRUST non puoi non amarlo. Piccolo ma completo di tutto, si fa utilizzare con semplicità e non fa distinzioni. Infatti, mi sembra giusto farti presente che è ambidestro ossia si può utilizzare sia con la mano destra che con quella sinistra.

Si connette al tuo dispositivo principale con un semplice micro ricevitore USB. Entra subito in funzione e non devi installarlo né la prima né le volte successive.

Con DPI regolabili lo personalizzi un po’ come vuoi per poterlo utilizzare con semplicità in ogni dove. In fin dei conti il sensore ottico rileva anche il più piccolo movimento senza alcuna difficoltà quindi non hai limitazioni.

In termini di autonomia, questa è un’altra chicca: infili dentro una batteria e via di mesi e mesi di utilizzo senza se e senza ma.

Non aspettare un secondo in più e fidati di me: se vuoi un mouse wireless piccolo, economico ma perfetto allora questo di Trust è l’acquisto vincente. Collegati ora su Amazon e completa l’acquisto con soli 9,90€. Le spedizioni sono gratuite e veloci con Prime attivo.

