Il Mouse Wireless perfetto per le Mani Piccole al MINIMO STORICO!

Se hai difficoltà a trovare un mouse comodo dato che le tue mani non sono particolarmente grandi, il Logitech Signature M650 è perfetto per te! Ed ora è addirittura al prezzo più basso di sempre: solo 29,99€. Si tratta di uno sconto davvero importante dato che il prezzo iniziale si attesta sui 53,99€!

Tutte le caratteristiche del mouse Logitech

La forma ergonomica del Logitech Signature M650, arricchita da un’impugnatura in morbida gomma, assicura un comfort durevole anche nelle sessioni di lavoro più prolungate. Questo mouse è pensato per adattarsi perfettamente alla tua mano, offrendoti una sensazione di comfort e stile senza paragoni. Parlando delle funzionalità, la sua SmartWheel ti consente di passare senza sforzo dallo scrolling riga per riga a quello iperveloce. Inoltre, grazie alla tecnologia Logitech Flow, puoi gestire contemporaneamente più dispositivi con un solo mouse, aumentando la tua produttività in modo intuitivo e senza interruzioni.

Riguardo la connessione, potrai scegliere tra Bluetooth Low Energy o il ricevitore USB Logi Bolt per assicurarti una connessione stabile e affidabile in ogni situazione. Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, dal Windows al macOS, dal Linux al ChromeOS, dall’iPadOS all’Android, questo mouse si adatta alle tue esigenze digitali senza compromessi.

Inoltre, con SilentTouch il suono dei clic del Logitech Signature M650 è ridotto fino al 90%, garantendo un ambiente di lavoro silenzioso e concentrato. Ideale per l’ufficio e per l’uso domestico, questo mouse ti permette di concentrarti senza disturbare chi ti circonda, offrendoti una performance impeccabile in ogni contesto.

E con Logitech Options+ puoi personalizzare i pulsanti laterali del mouse per adattarli alle tue esigenze specifiche, garantendoti un controllo totale sul tuo flusso di lavoro.

E lato autonomia, la batteria dura fino a 24 mesi con una singola pila AA.

Non perdere l’opportunità di far tuo questo mouse al prezzo più basso di sempre: solamente 29,99€!