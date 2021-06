Il Prime Day è alla fine? La ciliegina sulla torta è questo mouse, che ora prendi a 2,07€ da Amazon con spedizioni super economiche (1€ appena). Ancora pochi pezzi disponibile: sei abbastanza veloce da prenderne uno?

Mouse a 2€: è la fine del Prime Day

Bello e particolare esteticamente, questo gioiellino ti arriva a casa con chiavetta da attaccare al PC, così da poterlo usare subito. Devi solo inserire le batterie e sarà perfetto per computer desktop, portatili e ultrabook.

Non manca una rotellina per lo scrolling rapido delle pagine e c'è anche un pulsante per regolare rapidamente i DPI. Insomma, c'è tutto per lavorare e giocare.

Celebra la fine dell'Amazon Prime Day nel migliore dei modi: prendi ora il tuo nuovo mouse a 2,07€ appena. Le spedizioni sono super economiche, seppure non rapide.

