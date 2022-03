Il monopattino elettrico di Xiaomi più amato ora è a 299€ su Amazon

Lo Xiaomi Mi Electric Essential Scooter è un monopattino elettrico spettacolare, preferito da moltissimi utenti perché in grado di mettere insieme qualità e prezzo. Bello, completo e smart. Con la bella stagione che bussa, si tratta del mezzo di trasporto ideale per muoversi in città, evitando anche di prendere la macchina.

Approfittando del super sconto Amazon del momento, lo porti a casa a 299€ circa appena e le spedizioni sono anche rapide e gratis. Il momento di prenderlo è adesso, a breve saliranno nuovamente.

L'ottimo monopattino elettrico di Xiaomi ora a gran prezzo su Amazon

Un prodotto super versatile, che ben si presta a mettere insieme divertimento e utilità. Infatti, da un lato puoi rendere ogni spostamento un'esperienza unica, dall'altro puoi effettivamente evitare di bloccarti nel traffico con l'automobile, risparmiando inoltre anche carburante.

Super sicuro e dotato di motore brushless da 250W, puoi arrivare fino a 20KM/H e compiere fino a 20KM con una sola carica della batteria grazie anche alla presenza del sistema Kers. Una tecnologia che recupera l'energia cinetica e regola la velocità del tuo gioiellino.

Le route da 8,5″ sono dotata di freni a disco, perfetti per guidare in tuta sicurezza. Inoltre, sulla parte frontale e quella anteriore c'è un sistema di illuminazione, che ti permette di vedere bene e farsi notare anche al buio. Dall'ampio display al centro del manubrio, puoi controllare tutti i parametri durante gli spostamenti: un vero e proprio cruscotto multimediale.

Insomma, tutto quello che serve per spostarsi con facilità in città, evitando il traffico e divertendosi. Il meraviglioso monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Essential Scooter a questo prezzo è un vero e proprio affare. Approfitta degli sconti Amazon di inizio primavera e porta a casa un prodotto di qualità a 299€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. La disponibilità in promozione è super limitata.