Il monitor UltraWide di LG è immenso e costa solo 299€!

Se sei un PC gamer, non puoi non provare l’ebbrezza di giocare su un monitor UltraWide. Questa tipologia di pannello gode di una larghezza che ti offrirà un campo visivo più ampio, in grado di farti vivere il videogame come mai prima d’ora. LG 34GP63AP è proprio uno di questi e, grazie allo sconto Amazon del -22%, potrai prenderlo a soli 299,99€!

Tutte le caratteristiche del monitor UltraWide di LG

Con la sua risoluzione QHD (3440 x 1440), un tempo di risposta di 1ms (MBR) e un refresh rate di 160 Hz, le tue sessioni di gaming saranno incredibili e fluidissime. Inoltre, la tecnologia AMD FreeSync Premium elimina il tearing e lo stuttering, garantendo un’esperienza visiva senza intoppi.

Il pannello VA da 32 pollici di cui gode questo monitor offre una copertura del 99% dello spazio colore sRGB, con la tecnologia Flicker Safe che elimina lo sfarfallio dello schermo, mentre il filtro Low Blue Light riduce le emissioni di luce blu dannose per gli occhi.

Il monitor è dotato di un supporto regolabile in altezza e inclinazione, per trovare la posizione di visione più confortevole. Sul retro, invece, gode di due ingressi HDMI 2.0, un ingresso Display Port 1.4 e un jack audio per collegare cuffie o altoparlanti esterni.

E per i gamer più esigenti, vi sono tecnologie apposite come il Black Stabilizer che aumenta la visibilità in zone scure, il Dynamic Action Sync (DAS) che riduce il ritardo di input e il mirino personalizzabile (Crosshair).

Piazza questo incredibile monitor UltraWide di LG sulla tua scrivania e gioca ai tuoi titoli preferiti in un modo totalmente nuovo. Prendilo ora che costa 299,99€ anziché 383,76€!