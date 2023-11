Il Monitor LG Full HD da 75Hz CROLLA sotto i 100€!

Il monitor LG 24ML60SP si presenta come una soluzione versatile, adatta a un’ampia gamma di attività, dalla produzione di contenuti al gaming. Il suo display da 24 pollici, con risoluzione Full HD, offre un’immagine chiara e dettagliata, mentre le tecnologie AntiGlare e Flicker Safe sono progettate per ridurre l’affaticamento degli occhi, rendendo il monitor una scelta ideale per un utilizzo prolungato.

Il rapido tempo di risposta di 1 ms (MBR) assicura un’esperienza di gioco senza sfarfallii, mentre la tecnologia AMD FreeSync a 75Hz elimina il tearing e le interruzioni, garantendo una fluidità visiva. Caratteristiche come il Black Stabilizer, che migliora la visibilità nelle scene scure, insieme a Dynamic Action Sync (DAS) e Crosshair, forniscono un vantaggio competitivo nei giochi in cui è richiesta reattività.

Grazie al pannello IPS, il monitor offre una visione ottimale da qualsiasi angolazione, contribuendo a una fruizione senza difficoltà di sorta. La vasta gamma cromatica da 16,7 milioni di colori e la luminosità di 250 cd/m2 assicurano immagini coerenti e ben calibrate.

Le funzioni aggiuntive come Screen Split e Reader Mode rendono il monitor LG 24ML60SP ideale per il multitasking lavorativo. Inoltre, la tecnologia audio MAXX da 10Watt offre un’esperienza audio incorporata, senza necessità di acquistare casse esterne.

Insomma, questo Monitor LG 24ML60SP è davvero completo e a al prezzo di 99,99€ rispetto agli originali 119,99, si rivela un vero affare!