Thun è un marchio talmente noto che, anche se non lo si segue attivamente, è quasi impossibile non conoscerlo. Infatti, se si parla di oggetti in ceramica, come angeli e teddy, è molto probabile che molti di noi, voltandosi verso una credenza o uno scaffale in casa, possano dire: “Io ce l’ho, è della Thun”. La Thun, un’azienda di punta nel settore dell’oggettistica per la casa, ha radici che risalgono al 1950. La sua storia è affascinante, il primo angelo in ceramica fu realizzato da Lene Thun, incarnando una delle storie di coloro che hanno trasformato i sogni in realtà. Fondata a Bolzano dai conti Lene e Otmar Thun, l’azienda ha avuto origine in un piccolo laboratorio di modellazione a Castel Sant’Antonio. Oggi, i prodotti Thun non sono solo oggetti, ma portatori di emozioni, simboli dei momenti significativi della vita delle persone in tutto il mondo.

Thun: perché si chiama così

L‘azienda Thun è rinomato in tutto il mondo, e i suoi oggetti in ceramica sono orgogliosamente esposti nelle case italiane. Ma perché proprio il nome Thun? A differenza di altri marchi, la storia di Thun è classica e significativa.

Il nome del brand Thun deriva dal cognome dei suoi fondatori, il conte Otmar e la contessa Lene Thun, a cui è seguito Peter Thun. Un sogno, che continua a vivere di generazione in generazione, ha preso forma nel 1950 e prosegue ancora oggi con la terza generazione della famiglia: Simon Thun, figlio di Peter e attuale product manager dal 2013. Un cognome prestigioso che ha anticipato un futuro di successo. Infatti, il primo angelo creato da Lene Thun è diventato un simbolo universalmente riconosciuto dell’Alto Adige e della città di Bolzano, acquisendo fama anche nel resto del mondo.

Thun non solo angeli

Il prodotto iconico di Thun è senza dubbio l’angelo, simbolo del marchio. Tuttavia, l’offerta di Thun comprende una vasta gamma di varianti, che nel tempo sono diventate dei veri e propri oggetti da collezione. Tra questi, il famoso Teddy, ma anche fiori, frutta, rappresentazioni dei segni zodiacali e molto altro, tutti rigorosamente realizzati in ceramica e porcellana.

Oltre alle statuette, Thun offre anche oggetti per la cucina e la casa, come calendari, articoli da decoro per interni, accessori per la casa e idee regalo. Il catalogo include anche tutine per neonati, borse e gioielli, rendendo il catalogo Thun estremamente vasto e vario. Infatti, pur mantenendo i suoi prodotti iconici, Thun si impegna a soddisfare sempre più le richieste dei suoi clienti, evolvendo in linea con le tendenze e le esigenze del mercato. Le collezioni sono numerose e alcuni prodotti possono essere personalizzati nei negozi con dediche speciali, laddove possibile.

Il valore della THUN

Thun è un prodotto globale, nato a Bolzano, che per la sua produzione si avvale di oltre 130 fornitori dislocati tra l’Europa e l’Asia, come Cina, Thailandia, Bangladesh e Vietnam. Una scelta che permette a Thun di realizzare prodotti di alta qualità, ognuno dei quali viene accuratamente dipinto a mano.

Ma la domanda che sorge spontanea è: quanto costano queste meraviglie? I prezzi di Thun possono variare notevolmente da oggetto a oggetto. Infatti, il catalogo è molto ampio e presenta una varietà di articoli, come agende, gioielli e gli iconici prodotti in ceramica. Di conseguenza, i prezzi possono partire da un minimo di due euro e arrivare a oltre 700 euro. Per quanto riguarda specificamente gli oggetti in ceramica, il loro costo varia in base alla loro grandezza. Ad esempio, le riproduzioni in formato maxi hanno un costo significativamente più elevato. Fortunatamente, come qualsiasi altra azienda, grazie a sconti stagionali, è possibile trovare prezzi vantaggiosi su vecchie e nuove collezioni. Per gli appassionati del brand è presente anche il Programma Fedeltà THUN Lovers, per accumulare punti e ottenere sconti privati.

Fondazione Lene Thun

Negli anni, sono stati introdotti anche progetti per la donazione. Attualmente, attiva la Fondazione Lene Thun, istituita con l’obiettivo di fornire servizi di ceramico-terapia negli ospedali italiani, luoghi in cui i laboratori della Fondazione sono presenti. I clienti possono sostenere queste iniziative attraverso l’acquisto di prodotti indicati, con piccole donazioni, per garantire il servizio negli ospedali gratuitamente.

Per acquistare tutti i prodotti Thun, sia per sostenere la fondazione che per gli altri prodotti in catalogo, è possibile accedere allo shop online ufficiale o avvalersi di più di 1000 negozi. Nello specifico, i negozi sono divisi tra 140 di proprietà e 250 in franchising, ai quali si affiancano 550 punti vendita multibrand in Austria, Germania e Svizzera, e due flagship store a Bolzano e Mantova. Inoltre, il brand presenta, oltre i classici store presenti su tutto il territorio italiano, altri negozi ubicati negli outlet. L’outlet Thun offre l’opportunità di risparmiare, trovando oltre alle nuove collezioni al prezzo da negozio, anche una ricca sezione di oggetti Thun scontati al prezzo outlet. Inoltre, la presenza di Thun negli outlet offre l’opportunità di trovare collezioni di anni passati, ideale per i collezionisti Thun alla ricerca di un pezzo particolare che non è più disponibile online o nei negozi fisici.

Thun aldilà dei sogni

Thun offre anche la possibilità di vivere in prima persona il suo universo, non solo attraverso i negozi fisici, ma anche attraverso uno stabilimento che apre le sue porte al mondo: il Thuniversum, situato a Bolzano, in via Galvani 29. L’universo Thun si presenta come un gigantesco negozio Thun, suddiviso tra il ThunStore, il Thun Club Lounge e il Factory Outlet. All’interno è presente anche un laboratorio di decorazioni a mano, dove vengono eseguite dimostrazioni a orari prestabiliti. A Bolzano e nei dintorni, così come in altri punti d’Italia, è inoltre possibile ammirare periodicamente dei prototipi giganti degli oggetti in ceramica più famosi che rappresentano il brand, durante eventi o feste.

