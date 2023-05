Il misuratore laser Xiaomi in offerta è il tuo affare inaspettato del giorno

Xiaomi Smart Laser Measure è, come suggerisce il nome, un misuratore laser pratico e preciso, che oggi è disponibile in offerta su Amazon a soli 39,99 euro invece di 49,99 euro, con uno sconto del 20%. Si tratta di un prodotto intelligente e multifunzione che ti offre comodità e affidabilità per i tuoi lavoretti.

Xiaomi Smart Laser Measure: misure laser precise e a poco prezzo

Xiaomi Smart Laser Measure è un misuratore laser con display LCD da 1,23 pollici, che ti permette di visualizzare la misurazione corrente e lo storico, l’unità di misura, la batteria rimanente e lo stato di connessione Bluetooth. Ha una unità di misura m/ft, una unità minima mostrata di 0,001 m, un raggio di misurazione di 0,05-40 m e un laser da 630-680 nm. Garantisce un’alta precisione fino a 3 mm e la calibrazione automatica.

Questo misuratore laser ha una batteria al litio da 370 mAh che ti permette di misurare fino a 3000 volte con una sola carica. Si ricarica velocemente in circa 100 minuti. Il peso di soli 60 g e una doppia rifinitura opaca grigio scuro lo rendono elegante e facile da portare con sé. Dispone inoltre di una funzione di archiviazione sincrona dei dati e di parametri aggiuntivi tramite l’app Mi Home. Puoi controllare infatti il misuratore laser a distanza tramite il tuo smartphone.

Insomma, una grande occasione ad un piccolo prezzo. Acquista ora Xiaomi Smart Laser Measure a soli 39,99 euro invece di 49,99 euro su Amazon e goditi un accessorio smart incredibilmente utile.

