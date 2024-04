Il MINI-CABINATO perfetto per i nostalgici è in sconto del 22%!

Sei un gamer d’altri tempi e vorresti avere sempre con te un mini cabinato per giocare da solo o con gli amici? L’offerta per te è qui! NEOGEO Mini International Edition, dotato di ben 40 giochi precaricati, è in sconto del 22%, e passa da 85,99€ a soli 66,96€!

Tutte le caratteristiche del mini-cabinato

Il mini cabinato NEOGEO Mini International riproduce fedelmente il design della console arcade NEOGEO di SNK. Le sue dimensioni davvero irrisorie rendono questa console estremamente portatile, permettendoti di giocare ai tuoi titoli preferiti in qualsiasi luogo, che sia a casa, in viaggio o in vacanza.

All’interno troverai una selezione di 40 dei migliori giochi arcade SNK di sempre, tra cui King of Fighters, Metal Slug, Fatal Fury, Samurai Shodown e molti altri. I joystick e i pulsanti di questa console funzionano per davvero e ti permetteranno di giocare proprio come facevi sul vecchio cabinato! Inoltre, lo schermo LCD ti permetterà di fruire ogni titolo alla grande, sia in casa che fuori.

La NEOGEO Mini International è pronta all’uso fin da subito. Basta accendere la console e selezionare il tuo gioco preferito per iniziare a divertirti immediatamente.

Come per le console di ultima generazione, potrai salvare i tuoi progressi di gioco in qualsiasi momento e riprenderli in seguito grazie alla funzione di salvataggio/caricamento istantaneo. Inoltre, puoi collegare due controller esterni per giocare con un amico e raddoppiare il divertimento.

Infine, puoi anche connettere questa console alla tua TV tramite un cavo HDMI per godere di un’esperienza di gioco su grande schermo.

Ritorna bambino con il mini-cabinato NEOGEO Mini International Edition a un prezzo scontato del 22%: solo 66,96€!