Quello che ho scovato in super sconto sull'affidabile store Gshopper è assurdo: questi auricolari TWS sono identici agli AirPods Pro di Apple. La differenza è che costano più o meno 26 volte di meno: li paghi appena 9,99€ con spedizioni assolutamente gratis e questo è folle, semplicemente.

Il clone di AirPods Pro ora costa pochissimo

Certo che lo capisco: il design dei celeberrimi auricolari Apple ti piace molto, il prezzo di 279€ un po' meno. Chiaro. Ora lo sfizio puoi togliertelo spendendo meno di una pizza d'asporto: 9,99€. Mi sembra un ottimo compromesso, soprattutto considerando quello di cui sono capaci queste cuffiette.

Certo, si tratta di un clone, ma chi dice che necessariamente dev'essere un prodotto scadente? Anzi, nel caso di questo wearable, resterai stupito. Immagina solo un dettaglio: se usi iPhone, quando li colleghi, appare un messaggio pop-up sullo smartphone, proprio come gli organali.

E poi, la qualità audio è eccezionale con bassi ben definiti e volume alto che non tende a distorcere. Potrai anche godere di ottima autonomia energetica, ampliata dall'enorme custodia di ricarica (che arriva a 400 mAh). Il vantaggio più interessante, che caratterizza anche gli AirPods Pro, è proprio il design in ear: questo significa che li indossi e non li perdi nemmeno se fai sport.

Lo so, te lo stai chiedendo e te lo confermo: ci sono i controlli touch direttamente sulle cuffiette. Potrai agevolmente gestire musica e telefonate perché – naturalmente – puoi parlare anche al telefono.

Un casco di caratteristiche per un prodotto che è esteticamente un clone di AirPods Pro, ma gode di caratteristiche tecniche eccezionali, incluso un potente chip Bluetooth 5.0 di nuova generazione. Tutto quello che devi fare adesso è semplicemente approfittare dello sconto del 50% e portarle a casa a 9,99€ da Gshopper.

Le spedizioni sono totalmente gratuite, seppur non rapide, ma attento: le scorte sono limitate. Volevi conoscere questa chicca e altre in anticipo? Le migliori le trovi sul canale Telgram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone