Il miglior top di gamma Xiaomi è in sconto su Amazon

Se state cercando uno smartphone di fascia altissima e non sapete cosa comprare ma volete rimanere nel mondo Android, abbiamo il telefono perfetto che fa al caso vostro. No, non stiamo parlando del solito telefono a cui potreste pensare, ma ci riferiamo ad un vero flagship potentissimo, con un design spaziale e uno schermo che è semplicemente unico al mondo. Non a caso, è stato valutato A+ da DisplayMate. Senza troppi giri di parole, lui è Xiaomi 12 e oggi può essere vostro ad un prezzo veramente speciale. Solo 753,49€ al posto di 799,99€.

Curiosamente, segnaliamo che ci sono le spedizioni gratuite per i membri possessori di Amazon Prime, la consegna celere in 24 quarantott’ore, l’assistenza di Amazon sette giorni su sette e la garanzia di due anni. Cosa volere di più?

Xiaomi 12, semplicemente il top

Capiamoci bene: trovare il telefono perfetto in senso assoluto è un’impresa pressoché impossibile. Non c’è alcun device che sia perfetto per tutti gli utenti.c’è chi cerca un medio gamma, chi vuole spendere poco, chi vuole un cameraphone a tutti i costi, chi ne deve fare un uso business o chi semplicemente, vuole un prodotto da gioco con cui divertirsi sui titoli da mobile.

Bene, Xiaomi 12 mette tutti d’accordo perché è maneggevole grazie ai suoi 6,1 pollici di schermo che, a proposito, ha una risoluzione Full HD+, refresh rate adattivo, tecnologia OLED, supporto all’HDR10+ è molto altro ancora.

Esteticamente, grazie le sue colorazioni super eleganti, è un piacere per gli occhi ma anche per il tatto; la back cover in vetro satinato dona quel look Premium anche con un semplice sguardo.

Andiamo poi al versante hardware: il processore Snapdragon 8 Gen 1 è l’ultimo ritrovato sul fronte tecnologico e presenta caratteristiche formidabili che faranno sì che il vostro device sia veloce come un fulmine. La ram è capiente ed è costituita da moduli di memoria virtuale super efficienti e veloci. Lo storage a bordo è elevato così potrete salvare tutti i vostri file preferiti.

Che sia per il gaming o per le operazioni lavorative, o semplicemente per navigare su Internet, gestire i propri social, divertirsi a scattare fotografie di alto livello e fare video di qualità cinematografica (grazie al sensore principale da 50 megapixel e a tutte le chicche software), Xiaomi 12 è la miglior scelta che si possa fare. A questo prezzo poi (753,49€) è da prendere al volo, ma fate in fretta prima che terminino le scorte.

