Il miglior smartphone di Motorola da acquistare OGGI

Poche ore fa Motorola ha tolto i veli al mediogamma Moto G82 5G, un dispositivo super interessante per il prezzo a cui viene venduto (349,90€), con funzionalità smart votate alla multimedialità. Tuttavia, ci sentiamo di consigliarvi oggi l’acquisto di Edge 30, uno dei telefoni più equilibrati dell’ultimo periodo: potente, sottilissimo, con modem 5G, con un buon compato fotografico e con un design mozzafiato. Oggi lo portate a casa a 399,90€ al posto di 549,90€.

Certo, il risparmio è evidente: 150€ in meno e questo è il prezzo “Early Bird” che l’azienda ha riservato ai suoi utenti per tutto il mese di maggio. Tuttavia, a causa dell’elevata richiesta, il midrange premium era andato Sold Out pochi giorni fa e lo si poteva trovare da venditori terzi ad un prezzo più alto del dovuto. Noi vi consigliamo di farci un pensierino, soprattutto se avete intenzione di acquistare un device tuttofare su questa fascia di prezzo.

Motorola Edge 30: perché preferirlo agli altri?

Parliamoci chiaro: è un top di gamma sotto mentite spoglie. Il processore sarà anche da midrange, ma il resto delle carattistiche è degno delle migliori ammiraglie presenti in commercio.

Citiamo infatti lo schermo OLED a 144 Hz con risoluzione FullHD, dimensioni di 6,5 pollici e tecnologia HDR 10. Ci sono tre sensori fotografici con quello principale da 50 Megapixel e la selfiecam è da 32 Mpx; non manca la Macro Vision e la messa a fuoco fulminea.

C’è il modem 5G, il processore Snapdragon 778G di Qualcomm, banchi RAM da 8 GB e memorie interne da 128 GB. La batteria p da 4020 mAh con fast charge TurboPower da 33W. Con la modalità Ready For poi, avrete un PC portatile sempre pronto alle vostre esigenze: vi basterà collegare lo smartphone ad un monitor, ad un mouse e una tastiera, a delle casse e il gioco sarà fatto.

A 399,90€ questo è il telefono da acquistare senza indugio, ma fate in fretta perché come vi abbiamo spiegato, va spesso in Sold Out e il suo prezzo cresce esponenzialmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.