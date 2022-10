Il miglior Mac da comprare oggi

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta davvero speciale su Amazon. Stiamo parlando del MacBook Air del 2020, quello con il processore Apple Silicon M1. Su Amazon infatti, si può portare a casa soli 999,00 € nella colorazione grigio siderale. Non è il suo minimo storico, da mettiamo, ma considerando che Apple ha alzato i prezzi in concomitanza del debutto del nuovo modello avvenuto a giugno scorso, questo costo ci sembra molto interessante. Sappiate che per meno di 1000 € vi portate a casa una macchina del lavoro che dura e vi durerà tantissimo, sia in termini di autonomia che per una questione di usabilità negli anni.

MacBook Air 2020: che spettacolo

Cerchiamo di essere brevi ma soprattutto concisi: questo laptop è leggerissimo, infatti pesa 1,3 kg. Lo schermo è un pannello LCD IPS da 13” che si vede bene in questi tutte le condizioni di luce. Certo, non sarà un ProMotion mini LED, ma per gli usi per cui è pensato va più che bene. Questo computer lo consigliamo a tutti gli studenti, universitari e non solo, ai giovani professionisti, a chi scrive molto e anche a chi fa il lavori di grafica o di video editing leggero. Per intenderci, un video su YouTube in 4K lo monterete senza problemi sia con Adobe Premiere che con Final Cut Pro, ma non pensate di montarci documentari di un’ora perché in quel caso non è la macchina che farà al caso vostro.

Ci sono solo due porte USB di tipo C con tecnologia Thunderbolt ma vi assicuriamo che bastano per tutti gli utilizzi. In una ci collegate il cavo di alimentazione che è incluso nella confezione ovviamente, nell’altra magari, un SSD portatile o un hub USB C per attaccarci più prodotti. A 999 € non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci. Le spese di spedizione sono sempre gratuite e incluse nel prezzo per chi ha un abbonamento ad Amazon Prime.

Perché prenderlo da Amazon?

Comprare da Amazon poi, porta con sé una serie di vantaggi su tutti i fronti. In primo luogo citiamo la garanzia di Apple per un anno dal momento dell’acquisto. Significa che per qualsiasi problematica vi basterà recarvi in un Apple Store (ce ne sono migliaia in tutto il mondo) e avrete tutto il supporto tecnico necessario.

In più, c’è la garanzia di Amazon per ben due anni: gli operatori saranno sempre a vostra disposizione, tutti i giorni anche dei festivi, dalle sei di mattina a mezzanotte. Mica male.

Infine, volendo, si può scegliere di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis. Segnaliamo poiché alcuni utenti hanno già abilitato il pagamento in cinque rate interno ad Amazon stessa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.