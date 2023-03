Il miglior iPhone da acquistare oggi su Amazon

Girovagando su Amazon oggi siamo riusciti a scoprire una nuova offerta davvero strepitosa; di fatto, iPhone 14 da 256 GB si porta a casa con soli 999,00 €. Capite bene che il risparmio rispetto al prezzo di listino, in questo caso, è molto evidente. Si possono risparmiare anche diverse decine di euro rispetto al valore di listino e volendo, ci sono tanti vantaggi esclusivi. Citiamo le spese di spedizione gratuita compresa nel prezzo, la consegna veloce e immediata presso un luogo da voi designato, presso il vostro domicilio o un presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPhone 14 (256 GB): il migliore da acquistare oggi

Ci sono due anni di garanzia con il rivenditore e un anno di assistenza gratuita con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo. Altresì, segnaliamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al portale, a tasso zero.

Dulcis in fundo dobbiamo ricordare che ci potrebbero essere pochissime scorta disponibili quindi vi invitiamo ad effettuare l’acquisto nel breve periodo se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Fate presto quindi, non sappiamo quanto durerà ancora questa promozione.

IPhone 14 è un Best Buy che, nella sua interazione con 256 GB di memoria interna, si porta a casa ad un prezzo strepitoso. È un cameraphone quindi questo vuol dire che il telefono avrà un focus particolare sul comparto fotografico, con lenti di punta che girano video in 4K HDR Dolby Vision. Meraviglioso poi il processore, l’Apple Bionic A15 con modem 5G incorporato. Questo chip fa girare fluidi tutti i giochi e tutte le app presenti sull’Apple Store. Anche se non è un gaming phone, iPhone 14 si presenta come un dispositivo eccellente per tutte le operazioni, anche quelle più complesse. Lo schermo di questo telefono poi, è semplicemente unico: parliamo di un pannello OLED da 6,1”. Il dispositivo si presenta compatto, leggero e molto affidabile su tutti i fronti. Se siete interessati, come detto, dovete sbrigarvi perché potrebbero esserci poche scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.