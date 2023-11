Il Miglior Gioco del 2022 è in sconto: Compra Elden Ring per Xbox a 39,90€!

Elden Ring è l’ultima fatica di From Software. L’apice dei souls like crolla su Amazon del -27%, arrivando a costare solo 39,90€ invece dei classici 69,99€: uno sconto di ben 30€ per una delle esperienze videoludiche migliori di sempre.

Elden Ring, l’ultimo action RPG open world creato da FromSoftware e distribuito da Bandai Namco Entertainment, trasporta i giocatori in un mondo fantasy straordinario noto come l’Interregno. In questo vasto regno, governato dalla regina Marika l’Eterna, l’Anello ancestrale, fonte di potere dell’Albero Madre, è stato frantumato, dando vita ai frammenti noti come rune maggiori. I semidei, discendenti di Marika, hanno rivendicato questi frammenti, dando inizio alla Disgregazione, una guerra che ha portato al declino della Volontà superiore.

Il giocatore assume il ruolo di un Senzaluce, un guerriero esiliato dall’Interregno, con l’obiettivo di riunire i frammenti dell’Anello ancestrale e affermarsi come il lord ancestrale.

L’Interregno è un mondo vastissimo e ricco di segreti. I giocatori possono esplorarlo liberamente a piedi o in sella al loro destriero, scoprendo luoghi nascosti, affrontando nemici pericolosi e svelando antichi misteri.

Il mondo di gioco di Elden Ring è caratterizzato da una grande varietà di ambientazioni, ognuna con la sua propria atmosfera e sfide. Dai campi di battaglia devastati dalla guerra alle foreste misteriose, passando per le città decadenti e le rovine dimenticate, l’Interregno offre ai giocatori un’esperienza di esplorazione senza precedenti.

Il combattimento in Elden Ring è impegnativo e strategico. I giocatori devono imparare a padroneggiare un’ampia varietà di armi, incantesimi e abilità per sopravvivere ai pericoli dell’Interregno

