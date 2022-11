Il miglior ecosistema Apple low-cost

Vogliamo parlare di oggi di ecosistema, con particolare riferimento a quello di Apple. Cosa serve oggi per affrontare le giornate quotidiane? Quali sono i gadget della mela da comprare assolutamente senza però spendere troppi soldi? Sappiamo benissimo che ci sono tablet, telefoni, cuffie computer aventi differenti prezzi perché fanno parte di diverse categorie. Oggi vogliamo concentrarci solo sui dispositivi low cost dell’azienda. Andiamo con ordine.

Ecosistema Apple low-cost: i prodotti

Il primo luogo, scegliamo un telefono adeguato. L’iPhone di nuova generazione più economico è sicuramente il modello SE(2022) che si porta a casa con 539,99€ con le spese di spedizione comprese nel prezzo del device. Certo, ci sono grosse rinuncia rispetto ad un iPhone 14 Pro, ma costa quasi 1000 € in meno.

Sul fronte tablet invece, possiamo consigliarvi l’iPad di nona generazione che su Amazon lo potete portare a casa con soli 359,00 €. C’è il supporto alla Apple Pencil di prima generazione, permette di fare tutte le operazioni più complesse che si possono fare oggi ma è pensato essenzialmente per l’intrattenimento multimediale, il gaming e per la navigazione web e social.

Scegliete poi gli AirPods Pro di prima generazione per avere delle cuffiette Bluetooth per fare telefonate, note vocali e sentire la musica in grande stile. Li trovate a 222,00€.

Infine, Apple Watch SE di seconda generazione. Qui il prezzo varia a seconda della dimensione della cassa. Ad esempio, io scelgo sempre la variante da 44 mm che si trova a 319,00€.

Infine, non può mancare un Mac. Il modello più economico ma chi dispone di un processore Apple Silicon non può che non essere il MacBook Air del 2020, ancora oggi un Best Buy. Vostro a soli 999,00€.

Cosa ne pensate di questa configurazione? Pareri e opinioni su questo setup? Fateci sapere le vostre impressioni e quale gadget acquisterete fra questi. Noi li troviamo tutti interessanti e vantaggiosi, con un rapporto qualità-prezzo impareggiabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.