Il microfono più amato dagli streamers è in SCONTO a -45€!

Stai per iniziare il tuo percorso da streamer o content creator e ti serve un buon microfono? Tutti i migliori hanno iniziato con il fantastico Blue Yeti! L’iconico microfono di Logitech è protagonista di un forte sconto su Amazon, arrivando a costare solo 94,99€ al posto degli originari 139,99€ di listino.

Tutte le caratteristiche del microfono Blue Yeti

Ciò che rende il Blue Yeti così speciale è il suo array a tre capsule, che consente di selezionare tra quattro modelli di registrazione diversi: cardioide, omni, bidirezionale e stereo. Questa versatilità lo rende adatto a una varietà di esigenze di registrazione, consentendoti di catturare il suono in modi diversi a seconda delle tue necessità.

Inoltre, il Blue Yeti vanta una qualità del suono che ricorda le trasmissioni radiofoniche, garantendo registrazioni e streaming di alta qualità che si distinguono per la loro chiarezza e potenza. E con il software Blue VO!CE, puoi persino migliorare ulteriormente le tue registrazioni con una serie di effetti vocali avanzati e campioni audio HD.

Parlando di comandi, il Blue Yeti è dotato di controlli audio integrati che ti consentono di regolare facilmente il volume della cuffia, selezionare il modello di registrazione, disattivare l’audio e regolare il guadagno del microfono direttamente dal dispositivo stesso. Inoltre, il suo design ti permette di orientarlo nella direzione della sorgente sonora per ottenere il miglior suono possibile.

Con la sua configurazione plug and play, puoi iniziare a registrare in pochi secondi semplicemente collegandolo al tuo computer tramite USB. E con gli accessori inclusi, come il supporto da tavolo regolabile e il cavo USB, non ti mancherà proprio nulla per iniziare a registrare!

Insomma, se sei uno streamer, un musicista o semplicemente qualcuno che vuole registrare un audio di alta qualità, il Blue Yeti è la scelta perfetta. A soli 94,99€, poi, non puoi proprio fartelo scappare!