Il metro by Xiaomi è bello e utile: ora a 7,99€ su Amazon, un REGALO

Da appassionato Xiaomi, non potrai fare a meno di aggiungere fra i tuoi gadget questo spettacolare metro di design. Super compatto nelle dimensioni e lungo 300 centimetri: perfetto per la maggior parte delle misurazioni che potrebbe occorrere fare nel quotidiano. Con le promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 7€ circa appena, basta completare l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il metro by Xiaomi è in sconto su Amazon

Realizzato dal brand HOTO, questo gadget è parte dell’ecosistema di prodotti del colosso cinese. La qualità la si nota da una prima occhiata o semplicemente prendendo in mano l’oggetto. La cura dei dettagli passa anche dal gusto estetico: questo gioiellino è proprio bello da vedere.

Con 300 centimetri a disposizione, non ci saranno problemi a completare qualsiasi operazione: misurazioni precise, in un attimo. Dotato di blocco automatico: quanto lo apri, non serve premere alcun pulsante per evitare che si retragga. Quando finisci, lo premi e c’è il ritorno automatico del nastro, che è realizzato in acciaio super robusto.

Insomma, utile e di design, il metro parte dell’ecosistema Xiaomi – a questo prezzo – è una chicca da avere assolutamente. Completa l’ordine al volo per approfittarne, lo prendi a 7,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.