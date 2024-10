Il Meta Quest 3 (512GB) con Batman: Arkham Shadow è in SUPER offerta su Amazon

Il Meta Quest 3 da 512GB è attualmente in offerta su Amazon a 549,99€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo originale di 699,99€. Acquistando il dispositivo, si ottiene in omaggio anche il gioco “Batman: Arkham Shadow“, del valore di 70€. La migliore offerta possibile per chi desidera esplorare il mondo della realtà mista con una piattaforma potente e versatile.

Il Meta Quest 3 è stato progettato per offrire una nuova esperienza di realtà mista, fondendo elementi digitali con l’ambiente fisico. Il dispositivo è dotato di un display Infinite 4K+ che offre una risoluzione di 2064×2208 per occhio, permettendo di immergersi in ambienti virtuali estremamente dettagliati e realistici. Con due display ad alta risoluzione, l’esperienza visiva risulta nitida e coinvolgente, ideale per giochi, film e app immersive. Il campo visivo è stato ampliato, garantendo un’esperienza ancora più coinvolgente e ricca di dettagli, sia durante il gioco che per altre attività di intrattenimento.

Il Meta Quest 3 è il dispositivo più potente della gamma Quest, grazie a un processore migliorato che garantisce performance rapide e fluide, sia per il gaming che per la produttività. L’audio spaziale ad alta fedeltà offre un’esperienza sonora coinvolgente, mentre la capacità di 512GB permette di installare numerose app e giochi senza preoccupazioni di spazio. Il design ergonomico e sottile è stato studiato per distribuire il peso in modo uniforme, rendendolo comodo da indossare per lunghe sessioni.

Grazie a questo prezzo fortemente ribassato, non ci sono davvero più scuse: è arrivato il momento di sfruttare il meglio della tecnologia VR con il migliore visore sul mercato. Acquista subito il Meta Quest 3 al miglior prezzo possibile!