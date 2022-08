Il mercato dei tablet è in calo ma Apple resiste alla crisi

Stando a quanto si osserva da un rapporto online, sembra che Apple stia guidando il mercato mondiale dei tablet; nel secondo semestre dell’anno infatti, la compagnia pare che sia riuscita ad ottenere prestazioni da record, superando così anche i rivali Chromebook.

Analizziamo lo scenario: stando a quanto si vede da IDC, le spedizioni di tablet hanno visto un aumento dello 0,15% su base annua nell’ultimo periodo ma i Chromebook hanno iniziato a calare vistosamente. Addirittura si segna un -51,4%. Notiamo che moltissimi brand hanno spedito solo 6 milioni di unità nell’ultimo trimestre; un anno fa si parlava di 12,3 milioni di device commercializzati.

Apple guida il mercato dei tablet con i suoi iPad

Come detto, Apple guida il settore grazie ad una quota di mercato pari al 31% nonostante le spedizioni siano scese su base annua. Samsung è al secondo posto e troviamo poi Amazon al terzo con i suoi Kindle/Fire HD, super venduti e apprezzati per la lettura. Lenovo invece si trova al quarto posto e Huawei completa la top 5 con 2,1 milioni di unità spedite in tutto il mondo.

Il sito di IDC ha anche avvisato che i nuovi brand come Xiaomi, Realme, OPPO e Vivo stanno facendo crescere il settore con prodotti interessanti dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. L’interesse dei tablet cresce anche nell’ambito Education.

Come detto in calce invece, i Chromebook hanno registrato una flessione molto deludente; tutti i vari costruttori di PC con ChromeOS hanno visto un “meno” alle proprie performance finanziarie. Sul fronte dei PC invece, Dell guida il mercato con Acer che segue da vicino.

Se volete un tablet della mela, non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPad (2021) che oggi è tornato disponibile su Amazon a soli 349,00€ al posto di 389,00€ in silver o in space gray con 64 GB di memoria interna e con il modem Wi-Fi. È un vero affare, ma sappiate che va a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.