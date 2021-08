Il mercato cinese dei tablet vede un aumento costante delle spedizioni nel primo semestre 2021: questo è quanto riportato da un recente rapporto fornito dall'ente IDC.

Mentre la pandemia di Coronavirus aveva inizialmente causato un calo delle spedizioni globali di tablet all'inizio del 2020, il tele-lavoro e lo smart working hanno portato ad un aumento delle vendite di questi dispositivi con schermi più grandi.

Ora, un nuovo rapporto ha rivelato che il mercato dei tablet in Cina è riuscito a vedere una crescita costante in termini di spedizioni nel primo semestre del 2021, nonostante il mercato globale abbia visto un calo di slancio.

Il Global Personal Computing Device Quarterly Tracking Report di IDC ha rivelato che il mercato dei tablet è cresciuto del 3,9% anno su anno. Questo segna un totale di spedizioni di 40,4 milioni di unità. Anche se, nella prima metà del 2021, il mercato globale dei tablet ha visto 80,35 milioni di unità spedite, segnando una crescita del 24,4% YoY.

Durante il secondo trimestre del 2021, il mercato dei tablet in Cina ha visto circa 7,15 milioni di unità commercializzate, con un aumento di circa l'8,3% anno su anno.

In altre parole, questo è indicativo di una crescita costante. Tuttavia, osservando le prestazioni del mercato cinese nella prima metà di quest'anno, si può osservare che la regione ha visto le spedizioni raggiungere un totale di 13,4 milioni di unità, il che segna una notevole crescita del 29,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ciò implica anche che il mercato cinese dei tablet ha registrato un tasso di crescita superiore a quello del mercato globale.

Anuroopa Nataraj, analista senior del Global Mobile Device Tracking Project di IDC, ha così dichiarato:

Sebbene ci sia ancora una carenza nella catena di approvvigionamento, ci sono ancora molte opportunità per i tablet nel mercato dell'istruzione. L'apprendimento online ha raggiunto un rapido sviluppo e ha promosso la trasformazione digitale del settore dell'istruzione. Sebbene non esista un'unica soluzione al mondo, molti mercati emergenti continuano ad aumentare l'uso dei tablet Android, mentre le scuole in alcuni mercati sviluppati come gli Stati Uniti e il Canada preferiscono i Chromebook.