Il mercato dei PC è altalenante: cresce e diminuisce

Il mercato cinese dei PC ha stabilito un nuovo record mentre il mercato statunitense ha registrato una lieve flessione rispetto al passato nel corso del terzo trimestre del 2021.

Il mercato dei PC: Cina sale, gli Stati Uniti registrano un calo

Il settore dei PC e dei laptop per lo studio/lavoro è esploso nel 2020 a causa delle restrizioni emerse con la pandemia globale. Le persone hanno dovuto lavorare e studiare da casa, pertanto si sono attrezzati con tutti gli strumenti dedicati.

Anche dopo un anno, il mercato continua a crescere in alcune regioni. Ma in altri settori tuttavia, ha iniziato a diminuire fino a raggiungere il punto di saturazione.

Recentemente, Canalys ha pubblicato rapporti sui mercati dei PC in Cina e negli Stati Uniti per il terzo trimestre del 2021. Secondo loro, il primo è cresciuto del 3% su base annua con oltre 15 milioni di unità in spedizioni, mentre il secondo è diminuito del 16% su base annua con spedizioni di 30,3 milioni di unità. .

La Cina ha stabilito un record nel terzo trimestre, mentre gli Stati Uniti sono scesi per la prima volta dopo più trimestri con una crescita a due cifre. Tuttavia, le spedizioni in entrambi i mercati sono ancora superiori al livello pre-pandemia.

Canalys fa notare che il calo negli Stati Uniti è dovuto al forte calo delle spedizioni nei segmenti education e consumer che ormai hanno raggiunto il punto di saturazione. Solo i device desktop sono aumentati del 6% poiché le persone hanno iniziato a trasferirsi nei locali di lavoro/istruzione. Pertanto, i notebook (soprattutto Chromebook) e i tablet sono diminuiti rispettivamente del 15% e del 24%.

In Cina, invece, i segmenti desktop e laptop sono cresciuti rispettivamente del 3,9% e dell'1,8%. Questo ha permesso al mercato di battere il record del terzo trimestre 2020 di 14,7 milioni di unità di spedizioni complessive.

Per quanto riguarda i brand, Dell ha guidato il mercato dei PC negli Stati Uniti, seguita da HP, Lenovo, Apple e Acer. In Cina invece, Lenovo è al primo posto, seguita da Dell, HP, ASUS e Acer.

Ultimo ma non meno importante, nonostante la crescita negativa, il settore dei computer negli Stati Uniti dovrebbe crescere positivamente con il ritorno degli appalti educativi e aziendali nei prossimi mesi.