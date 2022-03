Il mercato degli smartphone è in calo in Russia

Immediatamente dopo l'invasione russa dell'Ucraina, gli Stati Uniti e l'UE hanno lanciato alcune serie di sanzioni volte a punire la Russia. In effetti, molti top brand (quasi tutti) stanno smettendo di operare in Russia. Di fatto, ora il paese di Putin non è autorizzato a ottenere alcun prodotto high-tech, da Apple a Samsung. Abbiamo anche scritto che Intel, AMD, TSMC e molti altri OEM di componenti non spediranno i loro chipset nel territorio. Naturalmente, tutte queste sanzioni hanno l'obiettivo di “distruggere” l'economia russa. Ma influenzeranno davvero solo l'economia del paese? Noi ne dubitiamo molto.

Le sanzioni colpiranno il mercato della Rusia… e non solo

Come detto, molte compagnie (comprese le società tecnologiche) hanno lasciato il mercato russo. Apple era tra questi. Il 1° marzo la società di Cupertino ha annunciato che avrebbe sospeso le vendite dei prodotti della mela nel territorio e ha limitato le funzionalità di Apple Pay. Inoltre, anche le app Today e Sputnik sono state rimosse dall'App Store di Apple al di fuori del paese.

Ma ci sono sempre due facce della medaglia. Vogliamo dire che queste sanzioni non sono unilaterali. Almeno in parte, influenzeranno le economie di quei paesi che hanno lanciato o sostenuto queste sanzioni.

Di recente, abbiamo appreso che l'intero mercato degli smartphone non è andato molto bene nella prima metà di quest'anno. Il motivo principale risiede nel conflitto tra Russia e Ucraina. Inoltre, molti OEM di telefonia hanno dovuto apportare modifiche alle loro previsioni.

All'inizio di febbraio di quest'anno (prima della guerra tra Russia e Ucraina), l'agenzia di consulenza TrendForce aveva stimato che nel 2022 la produzione di smartphone sarebbe stata di circa 1,39 miliardi di unità. Per quanto riguarda i marchi, Samsung avrebbe spedito 276 milioni, Apple 243 milioni, OPPO 208 milioni e Vivo 149 milioni di unità. Ma il mercato ha avuto cambiamenti clamorosi e supponiamo che nessuno di questi numeri sarà raggiunto.

Sappiamo che nel mercato degli smartphone i principali cambiamenti toccano sostanzialmente i grandi brand. Non sorprende che nessuno degli analisti stia cercando di fare ipotesi al momento. La situazione in prima linea cambia di ora in ora.

Quindi, se qualcosa sembra degno di fiducia per il momento, sarà insensato in un momento successivo. Tuttavia, non è difficile intuire che la domanda sarà molto più bassa rispetto alle aspettative. La situazione peggiorerà perché sta aumentando il numero di paesi e società che sostengono le sanzioni contro la Russia.

A questo proposito, l'analista di Strategy Analytics Woody Oh ha affermato che è probabile che altri importanti OEM di device si uniranno alle azioni di Apple in Russia nei prossimi giorni. Se la situazione attuale persisterà per diverse settimane o mesi, il mercato della telefonia mobile in Russia ne risentirà molto.

La Russia è stata uno dei primi cinque paesi nelle spedizioni di smartphone negli ultimi anni, così come uno tra i primi dieci paesi per entrate provenienti da telefonia mobile.