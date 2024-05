Il MacBook pieghevole con display da 18.8" potrebbe arrivare nel 2026

C’è ancora tempo, ma la macchina dei rumor continua a muoversi. Ming-Chi Kuo, specializzato nel fornire informazioni dalle catene di fornitura Apple, ha fatto sapere che LG è pronta ad iniziare la produzione di display per MacBook pieghevoli da 20.2 pollici o 18.8 pollici, con l’obiettivo di puntare ad una release fissata tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Ming-Chi Kuo ha spiegato come il colosso di Cupertino stia puntando ad un dispositivo che mostri meno pieghe possibili, una soluzione che di conseguenza richiederà componenti ad alto costo che potrebbero riflettersi sul prezzo finale al pubblico.

Si parla già di prezzi di partenza pari al visore Apple Vision Pro, in una fascia collocata dai 3.499 dollari, ben al di sopra rispetto a quanto richiesto ad oggi per un convenzionale MacBook da 16 pollici.

MacBook pieghevole: tra M5 e display da 18.76 pollici

Ross Young, analista del settore, ha aggiunto ulteriori informazioni con un post condiviso su X ai soli abbonati. L’esperto ha spiegato che il MacBook in questione avrà effettivamente un display pieghevole da circa 18.8 pollici, per la precisione da 18.76, invece che uno da 20.25: il motivo è quello di contenere i costi il più possibile.

Una volta piegato su se stesso, il laptop dovrebbe avere dimensioni simili a quelle dei normali MacBook da 13 o 14 pollici, con un design a tutto schermo che faccia uso di una tastiera virtuale capace però di restituire il feedback fisico sulla digitazione dei tasti.

Il MacBook dovrebbe essere alimentato dal chipset M5 di nuova generazione, che Apple annuncerà prossimamente.

Appare evidente quindi come Cupertino sia pronta a lanciarsi definitivamente nel settore dei dispositivi pieghevoli: ci sono infatti indiscrezioni che parlano anche del lancio di un possibile iPhone con schermo flessibile. Non è chiaro per il momento quale dei due dispositivi arriverà per primo su mercato, ma la sensazione è che il MacBook sia nettamente favorito.