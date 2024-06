Il MacBook Air da 15 pollici è in offerta su Amazon ad un prezzo fantastico

Il MacBook Air 15″ mantiene l’inconfondibile design sottile ed elegante tipico della linea Air, con una scocca interamente in alluminio e bordi arrotondati. Ma ha una marcia in più: il meraviglioso display Liquid Retina da quindici pollici con risoluzione 2880 x 1800 pixel, tecnologia True Tone e supporto per la gamma cromatica P3.

Oggi può finalmente essere tuo ad un prezzo estremamente interessante. Grazie allo sconto del 10%, lo paghi meno di 1700€ – con la possibilità di dilazionare il pagamento in più rate mensili.

Il cuore del nuovo MacBook Air è il chip M3, un’ulteriore evoluzione dell’architettura Apple Silicon. Con una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, il chip M3 promette prestazioni eccezionali e una maggiore efficienza energetica rispetto ai modelli precedenti.

Maggiori dimensioni, batteria ancora più performante: grazie all’efficienza del chip M3, il modello da 15 pollici offre fino a 18 ore di autonomia. Il MacBook Air 15″ è dotato della tastiera Magic Keyboard, che offre una digitazione comoda e silenziosa. Il trackpad Force Touch è ampio e preciso, supportando una vasta gamma di gesti multitouch per migliorare la produttività.

Questo modello offre connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, garantendo connessioni wireless rapide e stabili. È dotato di due porte Thunderbolt 4, che supportano trasferimenti dati ad alta velocità, ricarica e connessione a display esterni fino a 6K.

Non c’è davvero molto altro da aggiungere: è un laptop fenomenale sotto ogni singolo aspetto. Non perdere questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!