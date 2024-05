Il Mac Mini con M2 e SSD da 512GB è in OFFERTA al MINIMO STORICO su Amazon (-27%)

Amazon ti offre una straordinaria opportunità per l’acquisto del velocissimo ed elegantissimo Mac Mini con processore M2. Parliamo in questo caso del modello dotato di SSD da 512GB che può essere tuo al minimo storico di 699 euro invece di 959: inoltre, puoi pagarlo in 5 comode rate a tasso zero presso Amazon stessa.

Mac Mini con M2: tanta potenza in una scatoletta

Il Mac Mini con M2 è l’ultima versione del noto computer desktop della mela morsicata caratterizzato da un design davvero minimal, grazie al suo case compatto che assume una posizione discreta sulla tua scrivania.

Il tutto senza rinunciare alla potenza perché il chip M2, forte della CPU 8-core, di una GPU 10-core e di 8GB di memoria unificata, ti permette di lavorare su qualsiasi tipo di progetto con la massima efficienza. La scocca, seppur compatta, ospita inoltre diverse opportunità comprese due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, un jack per le cuffie e poi, all’interno, moduli per la connettività WiFi 6E e Bluetooth 5.3.

Un prodotto di ultima generazione che fa andare qualsiasi applicazione come il vento che si tratti di produttività, intrattenimento, elaborazione o molto altro ancora. E con l’archiviazione SSD da 512GB ultraveloce non solo hai tantissimo spazio per i tuoi dati, ma potrai accedervi sempre alla massima velocità.

Mac Mini con M2, 8GB di memoria unificata e 512GB di SSD è un’opportunità che non puoi farti scappare a questo prezzo: acquistalo adesso al minimo storico di 699 euro invece di 959 e pagalo anche a rate.