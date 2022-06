Il lusso al polso costa poco: smartwatch in acciaio a 55€ (Amazon)

Lusso ed eleganza al polso costano molto meno di quello che temi. Basta scovare l’occasione perfetta, come questo smartwatch in acciaio, che puoi portare a casa in gran sconto da Amazon adesso.

Un bellissimo wearable con tantissime funzionalità. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 55€ circa appena e non solo: il secondo cinturino lo ricevi in omaggio. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è super limitata.

Smartwatch acciaio gran lusso: mini prezzo su Amazon

Un prodotto spettacolare, con ampio display ad alta visibilità, ben incastonato in una cassa di design abbinata a un cinturino premium e lussuoso. Personalizza lo schermo touch come preferisci: scegli fra i diversi quadranti quello che ami di più e abbinalo ai tuoi outfit.

Un piccolo concentrato di tecnologia, con un sacco di funzionalità dedicate alla salute, allo sport e ovviamente alla gestione delle notifiche direttamente dal polso. In un attimo puoi verificare chi ti sta chiamando o scrivendo, ma anche avvisi e promemoria.

Battito cardiaco H24, pressione sanguigna, calorie bruciate ogni giorno a qualità del riposo notturno sempre sotto controllo e non solo. A disposizione hai diverse modalità di workout specifiche, che ti permetteranno anche di tracciare in modo preciso i tuoi risultati sportivi.

Insomma, uno smartwatch in acciaio spettacolare, che arriva a casa anche con secondo cinturino completamente in omaggio. Non perdere l’occasione di fare un bellissimo affare su Amazon: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promo limitata.

