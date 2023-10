Il Lenovo IdeaPad 3 è in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Lenovo IdeaPad 3 Notebook è un’ottima scelta per chi sta cercando un equilibrio tra prestazioni elevate e portabilità. Attualmente disponibile in offerta su Amazon a 649,00€, questo notebook offre una serie di specifiche che lo rendono ideale per un uso quotidiano e professionale.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è il display da 15.6″ Full HD con una risoluzione di 1920×1080 e pannello IPS. Con una luminosità di 300 nits, questo schermo offre immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente e appagante.

Per quanto riguarda le prestazioni, il Lenovo IdeaPad 3 è alimentato dal processore Intel Core i7-1165G7, un processore quad-core con otto thread, con una frequenza base di 2.8GHz e una frequenza turbo massima di 4.7GHz. Questo garantisce ottime prestazioni su un notebook leggero e maneggevole, rendendolo ideale per multitasking, elaborazione dati e altro ancora.

Per archiviare i tuoi dati in modo veloce e sicuro, il notebook è dotato di un’unità SSD M.2 PCIe da 512GB. Questo storage offre velocità elevate, consentendo un accesso rapido ai tuoi documenti e file importanti. Inoltre, la RAM da 8GB DDR4-3200 assicura un’esperienza fluida e reattiva. La scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics completa il quadro, consentendo un’esperienza visiva impeccabile e la possibilità di gestire applicazioni grafiche leggere.

Il Lenovo IdeaPad 3 Notebook è un prodotto versatile, ideale per chi cerca un dispositivo performante e leggero per l’uso quotidiano o professionale. A 649,00€ su Amazon, questo tablet si distingue per un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi desidera un notebook affidabile e potente.

