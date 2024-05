Il LEGO Unicorno 3-in-1 a soli 7,99 euro: OFFERTISSIMA su Amazon

Solo 7,99 euro su Amazon per l’acquisto dell’affascinante set LEGO Unicorno 3-in-1, un giocattolo perfetto per i più piccoli e trasformabile anche in un cavalluccio marino e in un pavone. Grazie a questo sconto può essere una idea regalo perfetta per ogni occasione.

Set LEGO Unicorno in offerta: le caratteristiche

Il pezzo principale di questo set è un unicorno giocattolo caratterizzato da un corno dorato, una coda e una criniera dai colori vivaci, oltre a zampe e zoccoli snodabili che permettono di posizionarlo sia sulle quattro zampe sia in una posa rialzata sulle due zampe posteriori.

Ma, grazie alla sua conformazione 3-in-1, il set permette di ricostruire l’unicorno in un cavalluccio marino dotato di coda, pinne e testa mobili, oppure in un pavone con coda e occhi mobili. L’unicorno è poi accompagnato da un supporto in mattoncini LEGO a forma di arcobaleno, perfetto per l’esposizione.

Una versatilità che lo rende un giocattolo economico, ma divertente, creativo e duratura: la trasformazione in tre creature diverse stimola l’immaginazione e la manualità dei più piccoli risultando quindi una perfetta idea regalo. Acquistalo adesso a soli 7,99 euro.