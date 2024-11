Il LEGO Schiaccianoci è il set natalizio perfetto e costa pochissimo

Preparati all’atmosfera natalizia con questo adorabile set LEGO che riproduce il personaggio dello Schiaccianoci: una piccola perla, con 2 diverse opzioni di costruzione, braccia mobili e bocca apribile. Il prezzo su Amazon è di soli 12,99 euro, con spedizione Prime e consegna immediata.

LEGO Schiaccianoci: la decorazione di natale da costruire

Il LEGO Schiaccianoci si presenta con la sua giacca rossa e il classico cappello a cilindro con dettagli accurati e interattivi: braccia mobili e bocca apribile, proprio come il vero personaggio a cui è ispirato.

Sebbene il set sia pensato per bambine e bambini dagli 8 anni in su, è perfetto anche per gli adulti alla ricerca di una adorabile decorazione natalizia.

Come detto in apertura, il LEGO Schiaccianoci presenta due opzioni di costruzione che ti permettono di personalizzarlo con occhi e ciglia per creare delle simpatiche varianti. Una volta costruito può essere utilizzato come giocattolo o, appunto, posizionarlo in casa come decorazione natalizia se non addirittura sull’albero di Natale.

Ottima idea regalo per tutte le età, specie per il periodo in cui stiamo per entrare. Acquistalo adesso su Amazon a soli 12,99 euro.