Il LEGO Bouquet di Rose CROLLA di prezzo in tempo per San Valentino (-25%)

Amazon coglie la palla al balzo e giusto in tempo per San Valentino ha deciso di scontare in maniera prepotente il bellissimo e nuovo set LEGO Bouquet di Rose: oggi puoi farlo tuo per la prima volta a soli 44,99 euro invece di 59,99. Ti suggeriamo semplicemente di sbrigarti perché andrà subito a ruba.

Set LEGO Bouquet di Rose: il regalo di San Valentino

Non esiste regalo migliore per San Valentino, sicuramente non così originale. Il set ti permette di creare una meravigliosa dozzina di fiori artificiali LEGO, tra cui rose rosse e gipsofila, La scatola include tutto quello che serve: lunghi steli verdi e boccioli in fiore, rappresentanti le diverse fasi della fioritura delle rose. Con 4 rose in piena fioritura, 4 in fase di fioritura e 4 boccioli, è possibile creare la composizione che si preferisce.

Una volta completato, il set può essere usato come centrotavola o per adornare una parte della casa. Naturalmente, trattandosi di un mazzo di fiori LEGO, non va neanche innaffiato: un regalo senzatempo che può essere personalizzato come si vuole in tutti i periodi dell’anno.

Parliamo di uno dei nuovi set LEGO del 2024 ed è la prima volta che va in sconto su Amazon: e si tratta di uno sconto importante perché invece di 59,99 euro potrai pagarlo soltanto 44,99. Da non perdere.

