Il LEGO Bonsai torna disponibile su Amazon: consegna PRIMA DI NATALE

Uno degli oggetti più ricercati del Natale è tornato disponibile in extremis su Amazon ed è anche in pronta consegna: stiamo parlando del LEGO Albero Bonsai, che puoi acquistare al prezzo eccezionale di 49,49 euro e riceverlo subito a casa in tempo per metterlo sotto l’albero di Natale. Ti suggeriamo di sbrigarti perché anche a prezzo pieno andrà facilmente a ruba.

LEGO Albero Bonsai: il regalo di Natale più ricercato

Il kit LEGO Albero Bonsai è sicuramente uno dei grandi successi degli ultimi anni: parliamo di un set che celebra l’antica arte giapponese dandoti la possibilità, appunto, di costruire un meraviglioso modello di Bonsai che evoca calma e serenità.

Il bello è che l’albero è personalizzabile nel senso che puoi scegliere se decorarlo con foglie verdi o con i fiori di ciliegio rosa, per simulare la fioritura primaverile. I fiori di ciliegio, attenzione, sono composti da piccole rane rosa per dare al set un ulteriore tocco di originalità.

A completare il tutto abbiamo un elegante vaso rettangolare e un supporto LEGO tutto da costruire, con un raffinato effetto legno che renderà l’alberello un oggetto da esposizione moderno perfetto per ogni ambiente e che naturalmente non richiede manutenzione.

Idea regalo fantastica per tutti, per ogni occasione e che può essere una bella sorpresa per Natale. Approfitta del ritorno alla disponibilità e della consegna veloce su Amazon e acquista adesso il kit LEGO Albero Bonsai a 49,49 euro.