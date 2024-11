Il LEGO Albicocco Giapponese in sconto Black Friday: prezzo imperdibile (-20%)

Amazon sconta per la settimana del Black Friday uno dei set LEGO più venduti e amati delle scorse settimane: stiamo parlando del bellissimo Albicocco Giapponese, una pianta finta artificiale da costruire pensata per abbellire la tua casa o l’ufficio senza la necessità di manutenzione. Il prezzo in offerta è di 23,99 euro.

Set LEGO Albicocco Giapponese: uno sconto da non perdere

Con questo set LEGO avrai un’esperienza di costruzione rilassante e gratificante dando “vita” ad un dolcissimo albicocco giapponese in fiore. La pianta si caratterizza per il suo elegante stelo legnoso e per i suoi fiori vivaci, con tonalità rosso e magenta.

A completare il quadro il modello ti darà modo di costruire anche un vaso blu pastello con una fascia dorata e una base dall’effetto legno, in modo da dargli quel tocco di raffinatezza che si adatta ad ogni ambiente della cosa.

Il set diventa quindi una decorazione floreale artificiale per aggiungere colore a casa o ufficio senza spendere troppo, senza la necessità di manutenzione e personalizzabile a tuo piacimento.

Idea regalo perfetta per gli amanti dei LEGO, ma anche per chiunque apprezzi oggetti di design originali e unici pronti a portare freschezza ai propri ambienti. Acquista il LEGO Albicocco Giapponese a soli 23,99 euro.