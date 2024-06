Il lancio di tre dispositivi Oppo è in ritardo: c'è anche Oppo Pad 3

Il lancio di Oppo Pad 3, OnePlus Pad 2 e OnePlus Watch 3 potrebbe subire dei ritardi? Così sembrerebbe. Almeno secondo un’anticipazione pubblicata dal noto leaker cinese Digital Chat Station. Oltre a questi tre prodotti, a slittare sarebbe anche la data d’uscita degli degli auricolari true wireless Oppo Enco X3 e di una nuova colorazione per OnePlus Buds 3.

Trapelate alcune specifiche tecniche

Il leaker non ha spiegato le motivazioni legate al ritardo del lancio, che a questo punto sembra essere rimandato a tempo indefinito. DCS ha inoltre confermato tra i suoi post che sia l’Oppo Pad 3 che il prossimo OnePlus Pad saranno alimentati dal medesimo chipset, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 3, indirettamente confermando che i due dispositivi siano in qualche modo “imparentati” proprio come lo erano i modelli precedenti.

L’Oppo Pad 3 sarà, inoltre, dotato di un display con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con luminosità massima di 900 nit. Il corpo sarà interamente in metallo, mentre la fotocamera sul retro avrà risoluzione di 13 megapixel. Presente anche un sensore frontale da 8 megapixel. Il sistema operativo verrà fornito con batteria da 9610 mAh, e dunque molto capiente, con supporto per ricarica rapida da 67 W.

Girerà su Android 14, mentre in termini di spazio di archiviazione, non c’è di che lamentarsi: ben 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Purtroppo per quanto riguarda il OnePlus Pad 2 non ci sono molte informazioni, oltre al processore.

Per quanto riguarda lo OnePlus Watch 3, dovrebbe essere alimentato dal SoC Snapdragon Wear W5 (proprio come il suo predecessore) forse migliorato alla Gen 2, tuttavia non ancora annunciata da Qualcomm. Il rilascio iniziale di OnePlus Pad 2 era previsto tra luglio e dicembre 2024: ora la data di lancio, sua e di tutto il nutrito gruppo di dispositivi Oppo interessato, pare sia stata rimandata a data da destinarsi, anche se una dichiarazione ufficiale ancora non c’è.