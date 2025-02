Il lancio del nuovo Homepod con display di Apple potrebbe tardare di qualche mese

Negli ultimi mesi, le indiscrezioni su un nuovo prodotto smart per la casa con display, una sorta di Homepod, targato Apple sono diventate sempre più insistenti. Il noto insider Mark Gurman, attraverso la sua newsletter Power On, ha spesso fornito aggiornamenti sul tema, lasciando intendere che il debutto di questo nuovo dispositivo, per ora non ancora ufficializzato, sarebbe potuto avvenire già nel marzo 2025. Tuttavia, le ultime informazioni suggeriscono un possibile ritardo nella sua commercializzazione.

Apple potrebbe attendere nuove funzioni Apple Intelligence

Secondo le recenti dichiarazioni di Gurman, il nuovo HomePod con display smart potrebbe richiedere più tempo del previsto per arrivare sul mercato. Già nel mese scorso, l’insider aveva accennato a un possibile slittamento del lancio, sottolineando che molte delle funzionalità previste dipendono da aggiornamenti futuri di Apple.

Questo implica che la disponibilità del dispositivo potrebbe subire ritardi legati allo sviluppo software e all’integrazione con altre tecnologie dell’ecosistema Apple. Nell’ultimo aggiornamento della sua newsletter Power On, Gurman ha ribadito che, sebbene Apple vi stia lavorando attivamente, è ancora a “mesi di distanza” dalla distribuzione ufficiale.

L’Homepod con display sarebbe il primo prodotto di questo genere del settore per Apple: secondo le indiscrezioni, sarà un hub con funzioni di centro di controllo. Proprio come altri dispositivi della categoria, ad esempio Echo Show di Amazon e Google Nest Hub.

Il lancio nel mese di marzo sembra ormai sfumato, ma c’è aprile ad aprire una finestra plausibile per il debutto del nuovo Homepod con display di Apple. La ragione principale è legata al rilascio di iOS 18.4, previsto proprio per aprile, aggiornamento che introdurrà nuove funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale Apple Intelligence.

Secondo i rumor, il prossimo HomePod sarà dotato di diverse funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, il che renderebbe aprile una data strategicamente perfetta per il suo lancio. Non è un caso se Gurman ritiene che questo dispositivo possa diventare il prodotto di punta di Apple per il 2025. Inoltre, circolano voci su un ulteriore sviluppo da parte di Apple: una telecamera smart per la casa, che potrebbe affiancare il nuovo HomePod.