Il JBL Xtreme 4 è in offerta su Amazon: audio potente... e c'è anche l'apribottiglie

Il JBL Xtreme 4 è un altoparlante Bluetooth portatile che si distingue per le sue prestazioni audio potenti e una robusta durata della batteria: oggi la versione nera è in offerta su Amazon a solamente 319€, con un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino. E’ disponibile anche in un paio di altre colorazioni, tra cui verde mimetico, ma con una scontistica diversa.

Il design del JBL Xtreme 4 mantiene l’iconica forma cilindrica della serie, con una robusta copertura in tessuto e un cinturino regolabile che facilita il trasporto. Lo speaker include addirittura un apribottiglie nella fibbia del cinturino, rendendolo perfetto per le tue feste.

Il JBL Xtreme 4 offre un suono ben bilanciato con alti chiari e bassi potenti, grazie ai suoi doppi woofer da 70mm e tweeter da 20mm. Mentre il suono dei bassi può inizialmente sembrare deludente, le impostazioni EQ nell’app JBL Portable permettono di personalizzare l’uscita sonora, migliorando notevolmente la qualità dei bassi. Il modello introduce anche la tecnologia AI Sound Boost, che analizza la musica in tempo reale per ottimizzare la qualità acustica e ridurre la distorsione.

La funzione Playtime Boost dell’app può estendere ulteriormente la durata fino a sei ore aggiuntive, sebbene disabiliti le impostazioni EQ. La batteria – che offre fino a 24 ore di autonomia – è sostituibile, consentendo di prolungare la vita utile dell’altoparlante. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un buon prezzo.