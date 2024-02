Il Google Pixel Watch 2 è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il Google Pixel Watch 2 è un smartwatch Android avanzato che offre una vasta gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e della sicurezza, ora disponibile su Amazon a soli 299€. Dotato di un sensore Fitbit integrato e dell’Intelligenza Artificiale di Google, il Pixel Watch 2 offre un monitoraggio preciso del battito cardiaco e fornisce dati dettagliati relativi al fitness e al benessere.

Grazie alla funzionalità Risposta del corpo di Fitbit, questo smartwatch è in grado di identificare potenziali segni di stress e intervenire tempestivamente, offrendoti un supporto prezioso per gestire al meglio il tuo stato emotivo e fisico. Un sensore integrato rileva anche variazioni di temperatura potenzialmente correlate all’ambiente circostante durante il sonno, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere complessivo.

Con l’app ECG integrata, puoi valutare il tuo ritmo cardiaco e ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare, fornendoti un’ulteriore sicurezza e consapevolezza della tua salute cardiaca. In caso di caduta, il rilevamento delle cadute attiva automaticamente la chiamata ai servizi di emergenza se non rispondi, garantendo una rapida assistenza in situazioni di emergenza.

La funzione di SOS emergenza consente al Pixel Watch 2 di avvisare facilmente i tuoi contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento in caso di emergenza, offrendoti un ulteriore livello di sicurezza e protezione personale.

Con il Google Pixel Watch 2, ottieni non solo un avanzato smartwatch per il monitoraggio della salute, ma anche un affidabile compagno per la sicurezza personale, offrendoti tranquillità e supporto in ogni momento della giornata. Approfitta dell’offerta su Amazon e aggiungi questo innovativo smartwatch alla tua collezione di dispositivi tecnologici oggi stesso!

