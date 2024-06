Il Google Pixel 8 è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo. Oggi può essere tuo ad appena 699€, grazie ad un generoso sconto sul suo prezzo di listino.

Equipaggiato con il nuovo chip Tensor G3, il Pixel 8 offre una performance migliorata rispetto ai modelli precedenti, garantendo tutta la potenza di cui hai bisogno per vincere ogni sfida. In termini di design, il Pixel 8 presenta un aspetto raffinato con finiture opache e colori eleganti. La struttura del dispositivo è simile ai modelli precedenti, ma con angoli più arrotondati e un display più piatto che migliorano l’ergonomia e la fruizione dei contenuti.

Il Pixel 8 vanta un display AMOLED da 6,2 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, che offre colori vividi e una luminosità superiore rispetto ai modelli precedenti. La durata della batteria è stata migliorata, con una capacità di 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 30W, permettendo di ricaricare il dispositivo rapidamente. Tuttavia, ci sono ancora margini di miglioramento in termini di gestione del calore durante l’uso intensivo.

Il fiore all’occhiello del Pixel 8 è il suo comparto fotografico, sia a livello hardware che software. Il sensore principale da 50MP, abbinato alle nuove funzionalità AI, come il Magic Editor e il Best Take, rendendo il Pixel 8 un dispositivo eccellente per la fotografia mobile​ – davvero pochi altri telefoni in questa fascia di prezzo riescono a tenergli testa.

Non farti assolutamente scappare questa offerta, rimane ancora pochissimo tempo: acquista subito il Google Pixel 8 a soli 699€!