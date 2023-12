Il Google Nest Wifi è in offerta ad un PREZZO IMBATTIBILE (-40%)

Il Google Nest Wifi di Seconda Generazione è attualmente in offerta su Amazon a soli 59,90€, anziché 99,99€, consentendo un risparmio del 40%. Questo sistema Wi-Fi Mesh offre una copertura affidabile in tutta la casa, garantendo una connessione veloce e stabile in ogni angolo. Grazie all’interazione intelligente tra i punti di accesso Google Wifi, puoi godere di uno streaming senza buffering in ogni stanza.

Il sistema Nest Wifi assicura una connessione veloce in background, adattandosi alle tue esigenze e consentendo videochiamate senza interruzioni anche mentre ti sposti da una stanza all’altra. I genitori possono godere della tranquillità grazie alle autorizzazioni del Controllo genitori, che consentono di gestire il tempo di utilizzo della rete, limitare contenuti per adulti e mettere in pausa la connessione Wi-Fi su dispositivi specifici quando necessario.

La sicurezza è sempre aggiornata, con il sistema che si aggiorna automaticamente con nuove funzionalità per proteggere la tua rete. La configurazione è semplice grazie all’app Google Home, che ti guida nel processo di creazione della rete in pochi minuti, anche senza competenze tecnologiche avanzate. Con un’unica app, puoi controllare tutta la rete, assegnare priorità ai dispositivi, gestire la velocità della rete, configurare una rete ospite e molto altro.

Google Wifi è progettato in modo sostenibile, con il 49% delle parti in plastica composte da materiale riciclato. Approfitta di questa offerta per migliorare la copertura Wi-Fi nella tua casa con un sistema affidabile e intelligente ad un prezzo semplicemente imbattibile.