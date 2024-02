Il Garmin Forerunner 165 è in offerta su Amazon: prezzo imbattibile

L’offerta su Amazon per il Garmin Forerunner 165 a 245,58€, con uno sconto del 7% sul prezzo mediano di 263,24€, rappresenta un’occasione da cogliere per gli appassionati di running e fitness. Questo smartwatch, disponibile nei colori Black & Slate Gray, non è solo uno strumento per monitorare la propria attività fisica ma un vero e proprio coach digitale al polso, progettato per guidare l’utente verso il raggiungimento dei propri obiettivi sportivi.

Il Garmin Forerunner 165 si distingue per il suo display touchscreen AMOLED ultra-brillante e l’uso intuitivo dei comandi a pulsante, che rendono l’interfaccia utente semplice e immediata. Grazie al GPS integrato e al sensore cardio, gli utenti possono tracciare con precisione passo di corsa, distanza percorsa e frequenza cardiaca in tempo reale, avendo così un feedback costante sulle proprie performance.

Oltre alla corsa, il Forerunner 165 offre oltre 25 profili di attività preinstallati che spaziano dal ciclismo al nuoto in piscina, passando per cardio, HIIT e forza funzionale, dimostrando la sua versatilità come compagno di allenamento. La possibilità di ricevere allenamenti quotidiani personalizzati e accedere a piani di allenamento gratuiti Garmin Coach per 5K, 10K e 21K, lo rende uno strumento prezioso per corridori di ogni livello.

Il monitoraggio 24/7 del Garmin Forerunner 165 include la funzione Report Mattutino, che offre insight preziosi sul sonno e sullo stato di forma fisica al risveglio, permettendo all’utente di pianificare al meglio la giornata e gli allenamenti. La funzionalità di Training Readiness, inoltre, aiuta a capire il momento ideale per allenarsi, basandosi sul recupero fisico e sullo stato di salute generale.

Le funzioni smart e di sicurezza, come il Rilevamento degli Incidenti e la Richiesta di Assistenza, aggiungono un ulteriore livello di tranquillità per l’utente, inviando un messaggio con la posizione in tempo reale ai contatti di emergenza in caso di necessità. Con Garmin Pay, infine, è possibile effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro direttamente dal polso.

Il Garmin Forerunner 165 a 245,58€ non è solo un investimento in uno smartwatch per la corsa di alta qualità, ma rappresenta l’accesso a un ecosistema completo per il benessere fisico e la sicurezza personale. Con le sue funzionalità avanzate e la sua progettazione pensata per gli sportivi, è lo strumento ideale per chiunque desideri migliorare le proprie prestazioni e monitorare attentamente il proprio progresso. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito!