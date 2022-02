Il Game and Watch di Zelda è disponibile su Amazon e in sconto!

Chi è alla ricerca di questo iconico pezzo da collezione lo sa bene: non è facile da trovare. Adesso però il ricercatissimo Game and Watch di Zelda è disponibile su Amazon.it, peraltro con uno sconto del 36% sul prezzo di listino. Questo significa che potete portarvelo a casa con soli 38,60€, contro i 59,99€ solitamente richiesti.

Venduto e spedito da Amazon, vi arriverà nel giro di 24/48 ore al massimo se siete iscritti al servizio Prime.

Cos'è il Game and Watch di Zelda e perché è così ricercato?

I Game and Watch sono degli oggetti di culto per tutti gli appassionati di videogiochi degli anni '80 e '90: si trattava di piccole console portatili pensate solitamente per ospitare un gioco o più giochi di una serie specifica, come Donkey Kong, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. e Balloon Fight. Recentemente, Nintendo ha deciso di riproporre il concept guardando soprattutto ai collezionisti, con piccole console in edizione limitata: si è partiti, con successo, con Super Mario Bros. e poi si è passati proprio a Zelda.

Il Game and Watch in questione, dalla qualità costruttiva solida e quasi sorprendente, include al suo interno tre giochi classici della serie The Legend of Zelda:

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Tre capitoli storici della nota saga, per un prodotto perfetto per tutti i nostalgici e gli amanti del retrogaming. Non è facilmente disponibile, quindi il fatto che sia tornato su Amazon.it suggerisce di non perdere troppo tempo se volete acquistarne uno. Il forte sconto applicato, inoltre, permette di fare un vero e proprio affare.