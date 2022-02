Il Galaxy Note non è morto: la S Pen sarà nel Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4 riceverà lo slot per S Pen: sembra proprio che l'iconico elemento della serie Galaxy Note tornerà in auge in un nuovo modello di punta del brand sudcoreano.

Samsung Galaxy Z Fold4: cosa sappiamo?

L'ultimo evento di lancio di Samsung ha presentato l'S22 Ultra, che è arrivato con la tanto amata S Pen che è stata resa popolare dagli iconici dispositivi della serie Note. Ma sembra che l'azienda non abbia intenzione di mantenere la S Pen esclusiva per il flagship poiché un recente rapporto ha affermato che il prossimo pieghevole di punta della casa riceverà perfino uno slot per la suddetta stilo.

Secondo un rapporto di TheElec, fonti del settore hanno informato che il gigante tecnologico sudcoreano ha deciso di inserire uno slot per la S Pen nel suo prossimo pieghevole, soprannominato Galaxy Z Fold4. Si dice anche che il terminale verrà lanciato nella seconda metà del 2022.

L'attuale pieghevole a libro offre anche il supporto per una stilo, anche se questa deve essere acquistata separatamente e alloggiata in una cover esterna che rende il dispositivo un piccolo mattoncino da viaggio.

Rapporti recenti hanno rivelato che lo Z Flip3 ha venduto più del Z Fold3. Con l'integrazione della S Pen all'interno del corpo del device, la compagnia coreana spera di rendere il terminale ancora più mainstream.

A parte questo, si prevede che lo Z Fold4 non subirà modifiche sostanziali al design rispetto al vecchio modello. Il rapporto afferma che avrà un display pieghevole interno da 7,56 pollici, mentre lo schermo esterno dovrebbe misurare circa 6,19 pollici.

Ultimamente sono anche emersi dei fantastici render del dispositivo realizzati da diversi designer, tra cui Ben Geskin. Li trovate qui; rifatevi gli occhi.

