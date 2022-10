Il gadget FURBO: 5 genialate MAI PIÙ SENZA a meno di 10€ su Amazon

Fra i migliaia di prodotti presenti su Amazon, ce ne sono alcuni che aspettano solo di essere scoperti. Ne ho selezionati 5 geniali, che prendi a meno di 10€ con spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Dai un’occhiata e scegli i tuoi preferiti.

Il primo prodotto è la chiave universale. Una genialata che praticamente sostituisce quali l’intera cassetta degli attrezzi. La monti su trapano o manico e – grazie alla sua particolare struttura – è in grado di “aggrapparsi” a ganci, viti e dadi permettendoti di manipolarli. Li estrai senza fatica alcuna e senza particolari adattatori. Un gadget ultra robusto, da non perdere: completa l’ordine per prenderlo a 9€ circa appena.

Quando si accende una spia dell’auto è sempre un colpo al cuore. Sarà una sciocchezza o un danno importante? Controlla da solo, con questo piccolo PC per auto, che si interfaccia direttamente con il tuo smartphone. Sfrutta il protocollo OBDII, presente sulla stragrande maggioranza delle auto attualmente in circolazione: praticamente universale. Lo abbini allo smartphone tramite Bluetooth e scarichi una delle tante applicazioni gratuite, che ti permetteranno di effettuare un’analisi completa dello stato della vettura. Controlli gli errori ed eventualmente puoi anche resettarli. Lo porti a casa a 9€ circa.

Il terzo prodotto è di una incredibile utilità, perfetto per la cucina per due motivi: risparmi (molto) tempo e gas. Si tratta del cuociriso da microonde. La genialata che ti permetterà di mangiare l’ottimo cereale, lasciando che sia il forno a fare tutto. Inserisci nel recipiente acqua e riso, lo chiudi, lo infili nel microonde e aspetti i minuti necessari, come da istruzioni. Farà tutto da solo, potrai mangiare sano ed eviterai di accendere i fornelli. Lo porti a casa a 9,99€.

Questa robustissima torcia tattica è sottile, resistente al contatto con l’acqua, potente e facile da trasportare. Non sottovalutare la possibilità ti avere sempre con te un forte fascio luminoso ogni volta che ne hai bisogno. Ha le dimensioni di una penna ed è pronta a tornare utile in una marea di contesti. La prendi a 7,59€ adesso.

L’ultimo gadget geniale è la penna senza inchiostro. Niente trucco, niente inganno: inchiostro non ce n’è. Con un tratto simile a una matita, generato dallo sfregamento della speciale punta sulla carta, si tratta i un prodotto particolarissimo. Se hai bisogno di farlo, puoi cancellare il tratto – tramite la speciale gomma in dotazione – e ricominciare. Il kit con 6 pezzi (ognuno dotato di gomma) lo prendi a 7,99€.

Quali preferisci fra questi 5 gadget interessanti, utili e super economici? Li trovi tutti su Amazon a meno di 10€ e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

