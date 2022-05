Il gadget DA AVERE del 30 maggio: ventilatore per smartphone a 1,90€

Un prodotto molto particolare, questo ventilatore da smartphone, che da Amazon prendi a prezzo ridicolo. Si tratta di un gadget curioso, utile e sfizioso, che attacchi alla porta di ricarica del tuo dispositivo e – semplicemente – attiva la ventola, regalandoti subito un po’ di corrente d’aria. Lo puoi portare a casa a 1,90€ appena con spedizioni assolutamente gratuite.

Ventilatore da smartphone: un gadget da provare

Il modello che ho scovato, come da foto, arriva a casa con adattatore microUSB e Lightning (per iPhone). Niente vieta però di collegare un adattatore USB C e usarlo così sulla totalità dei dispositivi.

Il suo funzionamento, come anticipato, non potrebbe essere più banale. Serve a dare refrigerio, permettendoti – mentre giochi o guardi un film – di ottenere una corrente d’aria direzionata. Compatto e a ingombro zero, lo metti nello zaino o in tasca e lo tiri fuori all’occorrenza.

A questo prezzo, è praticamente un regalo. In più, le spedizioni sono completamente gratuite, anche se non rapide. Se desideri averlo con spedizioni super rapide (offerte dai servizi Prime), lo trovi a 9,99€. Se invece non hai fretta, il ventilatore da smartphone puoi portarlo a casa a 1,90€ appena da Amazon. Sicuramente un gadget curioso, che con il caldo in arrivo è anche particolarmente utile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.