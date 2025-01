Il Fuoritutto Unieuro di gennaio è al suo gran finale

Sul sito ufficiale Unieuro la promozione Fuoritutto Continua del mese di gennaio sta per terminare. In questi ultimi giorni rimasti a disposizione, sono comunque ancora diverse le opportunità che si possono cogliere, sia in ambito strettamente tecnologico che tra i prodotti per la casa.

Di seguito trovate una selezione delle migliori offerte del Fuoritutto ancora disponibili. Della nostra lista fanno parte l’Asus Vivobook 15 nella configurazione con Intel Core i5 e SSD da 512 GB, il nuovo Xiaomi TV A Pro da 43 pollici con Google TV come sistema operativo, l’Apple Watch SE di nuova generazione nella versione da 44 mm, l’aspirapolvere Dyson V8 Origin, la macchina per caffè Dolce Gusto Genio S del marchio De’Longhi, e infine il condizionatore New Evolution Daikin, proposto in bundle con il robot aspira e lava di Hoover.

Le ultime migliori offerte del Fuoritutto Unieuro di gennaio

Tutti i prodotti della lista qui sopra beneficiano della consegna gratuita a casa, nonché della garanzia di due anni, che volendo si può estendere di un ulteriore anno (per alcuni articoli si può richiedere un’estensione fino a 36 mesi). Oltre a ciò, al momento del check-out è possibile scegliere come metodo di pagamento Klarna o PayPal, così da pagare l’ordine in tre rate a interessi zero.

In ultimo, vi ricordiamo che le offerte della promozione Fuoritutto Continua di Unieuro termineranno giovedì 30 gennaio, salvo esaurimento scorte (la scadenza è fissata per le ore 23:59 di giovedì, ndr).