Il frullatore MOULINEX (con bottiglia INCLUSA) è in sconto a 29€ su Amazon!

Che tu sia un palestrato o ami la cucina healthy, non puoi non avere un frullatore nella tua cucina. Ed è il tuo giorno fortunato dato che il Moulinex Blend&Go, dotato anche di una pratica borraccia da viaggio, è fortemente scontato su Amazon, passando dagli originari 64,99€ di listino, ad appena 29,99€!

Tutte le caratteristiche del frullatore Moulinex

Preparare uno smoothie o un frullato con questo Moulinex Blend&Go sarà semplicissimo: basterà infatti inserire gli ingredienti nel bicchiere, chiudere il coperchio e premere un pulsante. Tutto ciò è possibile grazie alle lame in acciaio inox ad alta velocità che tritano senza fatica frutta, verdura, ghiaccio e persino frutta secca.

La vera chicca è il bicchiere da viaggio da 750 ml incluso che ti permetterà di portare il tuo frullato con te in borsa, nello zaino o in auto, senza rinunciare al piacere di una bevanda fresca e salutare durante la giornata. Inoltre, tutto è pensato per garantire una facilità di pulizia senza eguali, dalle lame al bicchiere entrambi lavabili in lavastoviglie.

Dal punto di vista estetico, il frullatore si distingue per il suo stile elegante, con un corpo in acciaio inox che gli conferisce un aspetto minimal e raffinato, perfettamente adatto a qualsiasi cucina, moderna o classica che sia.

Insomma, con il frullatore Moulinex Blend&Go potrai gustare ogni giorno un frullato fresco e salutare, anche quando sei fuori casa. Questo frullatore è perfetto per preparare frullati nutrienti per i tuoi bambini, smoothie di proteine per il post-allenamento e per sperimentare nuove ricette a base di frutta e verdura.

Approfitta del corposo sconto Amazon per prendere il tuo nuovo frullatore (con bicchiere incluso) a soli 29,99€!