Il Forno a Microonde di Samsung CROLLA a soli 99€!

Se non hai ancora un forno a microonde nella tua cucina, quest’offerta ti viene incontro. Sì, perché l’ottimo Grill Healthy Cooking di Samsung vede crollare il suo prezzo originario di 131,35€, arrivando a costare solamente 99,00€ grazie al ribasso del 25%.

Tutte le caratteristiche del forno a microonde Samsung

Dotato della funzione Grill Healthy Cooking, questo forno a microonde ti consente di cucinare in modo sano e gustoso, garantendo una cottura uniforme e croccante senza l’aggiunta di grassi. Grazie alle 20 modalità di cottura preimpostate, avrai a disposizione una vasta gamma di opzioni per preparare carne, pesce, verdure e tanto altro con estrema facilità.

Tra le funzionalità particolari abbiamo la Quick Defrost che ti permette di scongelare gli alimenti in modo rapido ed uniforme, risparmiando tempo prezioso in cucina. Grazie alla tecnologia avanzata, inoltre, è progettato per garantire un risparmio energetico ottimale. La modalità ECO riduce il consumo di energia in standby, contribuendo a preservare l’ambiente e a ridurre le bollette. Non manca neanche l’illuminazione interna a LED che consente di monitorare la cottura dei cibi in modo efficiente, garantendo risultati sempre perfetti.

Con una potenza microonde di 800 W e una potenza grill di 1100 W, insieme ad un timer fino a 99 minuti e un piatto girevole da 27 cm, il forno Samsung Grill Healthy Cooking è perfetto per qualsiasi utilizzo. Il suo design elegante e funzionale, con un interno in ceramica di alta qualità, non solo rende il forno resistente e antibatterico, ma anche facile da pulire. Con una capacità di 23 litri, è praticamente ideale per cucinare per tutta la famiglia,.

Arricchisci la tua cucina con questo fantastico forno a microonde Samsung Grill Healthy Cooking a soli 99,00€.

